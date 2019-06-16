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شيرين توجه رسالة لـ"الفرعون"

الرياضة

شيرين توجه رسالة لـ
محمد صلاح وشرين
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وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة إلى محمد صلاح، اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده.

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وغردت شيرين على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس السبت: "كل سنة وأنت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة وإحنا بنشوف نفسنا فيك".

واحتفل نادي ليفربول، بعيد ميلاد هدافه الذي أتم عامه الـ27، بنشر تغريدة عبر حساب النادي في موقع "فيسبوك" قال فيها "عيد ميلاد سعيد"، وأرفق تغريدته بصورة لـ"الفرعون" المصري.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها بلاده خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.

المصدر: RT

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