يبدو أن تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، دفع نجمه وهدافه المصري محمد صلاح للتشبث به أكثر، فقد رفض كل العروض المقدمة له للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن الدولي المصري رفض عرضين مغريين، تقدما بهما نادي يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة، وريال مدريد الإسباني.

Salah puts Liverpool on red alerthttps://t.co/SSuPPJj6lG — Game Yetu (@GameYetu) 16 июня 2019 г.

وأوضحت التقارير، أن كلا الفريقين قدما عرضا قيمته 150 مليون جنيه استرليني، للظفر بخدمات صاحب الـ27 عاما، إلا أن هذا الأخير رفض مغادرة ليفربول الذي توج مطلع هذا الشهر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ 2005.

وأشارت إلى أن أوضاع صلاح مع ليفربول جيدة جدا، وقد ارتأى أن يؤجل النظر في مستقبله إلى الموسم المقبل.

وانضم "الفرعون" المصري إلى ليفربول صيف العام 2017 مقابل 41 مليون يورو، وسجل له 71 هدفا في 104 مباريات.

ويستعد صلاح حاليا مع منتخب بلاده مصر لخوض غمار نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق منافساتها في الـ21 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الـ19 من الشهر المقبل.

المصدر: fapl.ru