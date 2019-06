إلغاء هدف في "كوبا أمريكا" بعد 5 دقائق!

#VibraOContinente com o resultado entre 🇻🇪 e 🇵🇪. A Vinotinto e a Blanquirroja empataram no segundo jogo do Grupo A da @CONMEBOL#CopaAmerica. Mais estatísticas aqui: https://t.co/mYYF6r9PXtpic.twitter.com/lote6VG8IM