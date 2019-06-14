أحرز منتخب الإكوادور المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، تحت 20 عاما، على حساب نظيره الإيطالي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

ويدين منتخب الإكوادور بالفضل في انتصاره لمدافعه، ريتشارد مينا، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب "ستاديون غوسير"، في مدينة غدينيا البولندية.

🥉🇪🇨@FEFecuador are your #U20WC bronze medal winners after Richard Mina's goal in extra time 👏 — FIFA.com (@FIFAcom) 14 июня 2019 г.

بينما ستقام المباراة النهائية، غدا السبت، وستجمع منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، على ملعب "ستاديون فيدزيفا"، في مدينة لودز.

المصدر: "twitter/FIFAcom"