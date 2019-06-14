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الإكوادور تتوج ببرونزية مونديال الشباب

الرياضة

الإكوادور تتوج ببرونزية مونديال الشباب
Globallookpress
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أحرز منتخب الإكوادور المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، تحت 20 عاما، على حساب نظيره الإيطالي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

ويدين منتخب الإكوادور بالفضل في انتصاره لمدافعه، ريتشارد مينا، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب "ستاديون غوسير"، في مدينة غدينيا البولندية.

بينما ستقام المباراة النهائية، غدا السبت، وستجمع منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، على ملعب "ستاديون فيدزيفا"، في مدينة لودز.

المصدر: "twitter/FIFAcom" 

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