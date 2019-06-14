أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا اليوم الجمعة، رفع الإيقاف عن الحكم الدولي، جهاد جريشة، من قبل "كاف"، ومشاركته في إدارة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا (مصر 2019).

وقال رئيس لجنة الحكام، عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، في بيان، إن الاتحاد الإفريقي قبل الالتماس الذي قدمه نظيره المصري، لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة.

وأصدر الكاف قرارا بإيقاف جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب "سوء الأداء" في مباراة الذهاب ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي (1-1).

وألغى جريشة هدفا للوداد، بداعي وجود لمسة يد على لاعبه إسماعيل الحداد، كما لم يحتسب ركلة جزاء طالب بها لاعبو الفريق المغربي.

وستقام مباريات نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، على الأراضي المصرية، بين يومي 21 يونيو الجاري، و19 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات