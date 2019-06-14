بينهم 10 لاعبين عرب.. تعرف على قائمة أفضل 30 لاعبا إفريقيا في التاريخ

بمناسبة اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة، قائمة لأفضل 30 لاعبا في تاريخ القارة السمراء.

وضمت القائمة 10 لاعبين عرب، بواقع 4 لاعبين من مصر، ومثلهم من الجزائر، وتونسي واحد، ومغربي واحد.

وحل النجم الجزائري السابق، رابح ماجر، في المركز السادس، كأعلى اللاعبين العرب تصنيفا في القائمة، متبوعا بمواطنه، مصطفى دحلب، الذي حل ثامنا، ثم حارس المرمى المصري، عصام الحضري، الذي جاء في المركز الـ12، وتلاه مواطنه، محمود الخطيب، (المركز 15).

وجاء الجزائري رشيد مخلوفي، ومواطنه لخضر بلومي، والمصري محمد صلاح، ومواطنه محمد أبو تريكة، والمغربي نور الدين النيبت، والتونسي طارق دياب، في المراكز 16، 25، 17، 21 ، 22، و27 على الترتيب.

وتصدر جورج وياه، النجم السابق والرئيس الحالي لدولة ليبيريا، القائمة، فيما جاء الثنائي الكاميروني صامويل إيتو وروجيه ميلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وحل من بعدهما الايفواري ديديه دروغبا والغاني عبيدي بيليه.

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Ce vendredi dans les kiosques ou en version numérique, retrouvez le tout nouveau hors-série exceptionnel de FF consacré au Top 30 des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Avec plein de surprises à l'intérieur.



Le sommaire : https://t.co/XIJ6EBy2LHpic.twitter.com/pjMMkgULzY — france football (@francefootball) 13 июня 2019 г.

فيما يلي الترتيب الكامل لقائمة أفضل 30 لاعبا إفريقيا:

1- جورج وياه (ليبيريا)

2- صامويل إيتو (الكاميرون)

3- روجيه ميلا (الكاميرون)

4- ديدييه دروغبا (كوت ديفوار)

5- عبيدي بيليه (غانا)

6- رابح ماجر (الجزائر)

7- جي-جي أوكوتشا (نيجريا)

8- مصطفى دحلب (الجزائر)

9- ساليف كيتا (مالي)

10- لوران بوكو (كوت ديفوار)

11- يايا توريه (كوت ديفوار)

12- عصام الحضري (مصر)

13- كالوشا بواليا (زامبيا)

14- محمود الخطيب (مصر)

15- بروس جروبيلار (جنوب إفريقيا)

16- رشيد مخلوفي (الجزائر)

17- محمد صلاح (مصر)

18- توماس نكونو (الكاميرون)

19- مولامبا نداي (زائير - كونغو الديمقراطية حاليا)

20- نوانكو كانو (نيجريا)

21- محمد أبو تريكة (مصر)

22- نور الدين النيبت (المغرب)

23- ستيفن كيشي (نيجيريا)

24- الحجي ضيوف (السنغال)

25- لخضر بلومي (الجزائر)

26- مايكل إيسيان (غانا)

27- طارق دياب (تونس)

28- رشيدي ياكيني (نيجيريا)

29- سيدو كيتا (مالي)

30- إيمانويل أديبايور (الطوغو).

المصدر: "فرانس فوتبول"