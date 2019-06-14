دوري كرة السلة الأمريكي.. "رابتورز" ينزل "ووريرز" عن عرشه ويتوج بلقبه الأول

أنزل "تورونتو رابتورز" الكندي فريق "غولدن ستايت ووريرز" بطل الموسمين الماضيين، عن عرش دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفوزه عليه اليوم في المباراة السادسة ضمن الدور النهائي.

وتمكن فريق النجم كواهي لينارد من تحقيق فوز صعب بنتيجة 114-110 على مضيفه الذي تواصلت معاناته مع الإصابات، ليحسم السلسلة النهائية لصالحه 4-2، وينهيها من المباراة السادسة من أصل سبع ممكنة.

وبات الفريق الكندي الذي تأسس عام 1995، أول ناد من خارج الولايات المتحدة يحرز لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك بفوزه أمس بفضل لاعبيه كايل لاوري، والكاميروني باسكال سياكام، اللذين سجل كل منهما 26 نقطة، إضافة إلى لينارد وفريد فانفليت (22 نقطة لكل منهما)، علما بأن 12 من نقاط الأخير كانت في الربع الأخير وبنجاح كبير من خارج القوس.

واختير لينارد الذي يخوض موسمه الأول مع تورونتو بعد الانضمام إلى صفوفه في الصيف الماضي قادما من "سان أنتونيو سبيرز"، اختير كأفضل لاعب في الدور النهائي، وذلك للمرة الثانية بعد عام 2014، حينما توج باللقب أيضا مع فريقه السابق.

في المقابل، فشل "ستايت" الذي كان يخوض النهائي للمرة الخامسة تواليا، في إحراز اللقب الرابع في آخر خمسة مواسم، علما بأنه خاض مباراة أمس، في غياب نجمه كيفن دورانت، الذي أبعدته الإصابة عن الدور نصف النهائي بالكامل، وغالبية الدور النهائي بسبب إصابة في الساق اليمنى، قبل أن يعود في المباراة الخامسة ويشارك لنحو 12 دقيقة تعرض في ختامها لإصابة جديدة دفعته إلى إجراء عملية جراحية هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات





