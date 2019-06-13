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شاهد.. ماذا طلبت جماهير ريال مديد من هازارد

الرياضة

شاهد.. ماذا طلبت جماهير ريال مديد من هازارد
Globallookpress
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حظي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، النجم البلجيكي إيدين هازارد، باستقبال مهيب من قبل جماهير الفريق الملكي، التي امتلأت بها مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو".

وطلبت جماهير ريال مدريد من هازارد، لدى تقديمه رسميا، اليوم الخميس، تقبيل شعار الفريق الملكي، ولم يتردد النجم البلجيكي، في تحقيق "حلم الطفولة" بالنسبة له، وتلبية طلب جماهير الميرينغي، ليشعل المدرجات بالهتافات.

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المصدر: "twitter/realmadrid"

 

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