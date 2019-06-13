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شاهد.. مشجع برشلوني في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو"

الرياضة

شاهد.. مشجع برشلوني في مدرجات ملعب
AFP /GABRIEL BOUYS
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شهدت مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو"، اليوم الخميس، واقعة "طريفة" أثناء تقديم لاعب ريال مدريد الجديد، النجم البلجيكي إيدين هازارد القادم من فريق تشيلسي الإنجليزي.

وحضر شاب، في المدرجات الممتلئة بالجماهير المدريدية، مرتديا قميص غريمهم التقليدي برشلونة، كما يظهر في مقطع فيديو نشره حساب باسم الفريق الكاتالوني على موقع "تويتر".

وواجه الشاب صافرات الاستهجان ما اضطره إلى خلع قميص البلوغرانا، وسط تصفيق من حوله.

 

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المصدر: "twitter.com/FCBW_A7"  

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