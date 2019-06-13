أكد ميغيل مارتين، المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، أن نجم "الروخي بلانكوس" الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، سينضم إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مارتين في تصريح لوسائل إعلام إسبانية: "نعلم منذ مارس الماضي أن غريزمان سينضم لبرشلونة".

BREAKING: Atletico Madrid’s CEO confirms Antoine Griezmann will play at Barcelona next season 🔵🔴 pic.twitter.com/FiWgq9sml2 — B/R Football (@brfootball) 12 июня 2019 г.

وأعلن غريزمان قبيل نهاية الموسم المنصرم، أنه سيرحل عن الفريق الإسباني هذا الصيف، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

وأجمعت مختلف وسائل الإعلام بعدها، على أن الدولي الفرنسي سيلتحق بنادي برشلونة، لكن النادي الكتالوني لم ينف أو يؤكد هذه الأنباء حتى الآونة الأخيرة.

وكان صاحب الـ28 عاما، قريبا من الانضمام إلى برشلونة في العام الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع "الروخي بلانكوس" والتوقيع على عقد جديد.

وشارك غريزمان في موسمه الأخير مع الأتلتيكو، في 37 مباراة في الدوري الإسباني وسجل 15 هدفا.

المصدر: matchtv.ru