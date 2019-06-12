فوز تاريخي لتونس على وصيف بطل العالم

حقق المنتخب التونسي فوزا ثمينا على نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم 2-1 الثلاثاء في عقر داره ضمن مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وافتتح المنتخب التونسي الذي يستعد لنهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر التسجيل عبر مهاجم الترجي أنيس البدري عند الدقيقة 15.

ونجحت كرواتيا التي تستعد لتصفيات كأس أوروبا 2020، في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة مهاجم دينامو زغرب برونو بتكوفيتش، لكن لاعب وسط ديجون الفرنسي نعيم السليتي منح الفوز لنسور قرطاج في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

Mechi ya Soka ya Kirafiki ya Kimataifa kati ya Tunisia na Croatia dakika 45 zinamalizika Tunisia inaongoza kwa goli 1-0 #Tunisia Croatia pic.twitter.com/Y2BZ95M5aR — Maduhu (@mtangazajim) June 11, 2019

وأبقى مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش على نجومه القائد لاعب وسط ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش وانتر ميلان الايطالي مارسيلو بروزوفيتش وايفان بيريسيتش على دكة البدلاء قبل أن يدفع بالأول في الدقيقة 70، والثاني والثالث في الدقيقة 55.

وهذا الفوز الثاني لتونس في إطار استعداداتها للعرس القاري بعد الأول على العراق 2-0 الجمعة الماضي، وستخوض مباراتيها التحضيريتين الأخيرتين ضد بوروندي في 17 و19 الحالي.

Sliti penalty gives Tunisia surprise win in Croatia https://t.co/wP8Pw9BKvZpic.twitter.com/2i4LTaPK6j — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) June 11, 2019

إقرأ المزيد

وشهدت التشكيلة النهائية لمنتخب تونس والتي أعلنها مدرب المنتخب التونسي الفرنسي آلان جيريس، عودة النجم يوسف المساكني بعد غياب مطول بسبب الإصابة واستبعاد علي معلول في آخر لحظة.

ويعود المساكني الملقب بـ"النمس" والمعار إلى أويبن البلجيكي من ناديه الدحيل القطري، بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018 بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وتلعب تونس في نهائيات كأس أمم إفريقيا في المجموعة الخامسة إلى جانب أنغولا ومالي وموريتانيا.

المصدر: "أ ف ب"