مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

أعلن الجهاز الفني بإشراف المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني للمنتخب المصري، عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية نهاية الشهر الجاري.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة 23 لاعبا للمشاركة في البطولة الإفريقية والتي ستجري في 4 مدن مصرية ما بين 21 الشهر الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

واستبعد المدرب المكسيكي كلا من لاعبي سموحة الحارس محمد أبوجبل والمدافع أحمد أبو الفتوح.

ويستهل منتخب مصر مشواره في رحلة البحث عن استعادة اللقب الإفريقي، بمواجهة زيمبابوي، يوم 21 يوينو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وكانت قرعة أمم إفريقيا 2019، قد أسفرت عن وقوع منتخب الفراعنة، في المجموعة الأولى، بجوار أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

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وفيما يلي قائمة المنتخب النهائية:

حراسة مرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمد الشناوي (الأهلي).

دفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، أحمد أيمن منصور وعمر جابر (بيراميدز)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي أحمد "غزال " (فيرنس البرتغالي)، محمود علاء ومحمود حمدي "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط وسط: وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

هجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).

المصدر: وكالات