 
مباشر

بالفيديو..محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير مصر

الرياضة

بالفيديو..محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyw2

وجه النجم المصري محمد صلاح وهداف الدوري الإنجليزي رسالة شكر إلى كل من وقف بجواره في الموسم الماضي وطالبهم بتشجيعه وتشجيع منتخب بلاده من الآن في بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر.

ونشر صلاح فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "مساء الخير عليكم، بحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت.. البطولة السنة دي على أرضنا، أبعتولي تشجيعكم من دلوقتي".

إقرأ المزيد
بحار الغردقة يكشف كواليس رحلة 3 ساعات لصلاح في اليخت
بحار الغردقة يكشف كواليس رحلة 3 ساعات لصلاح في اليخت

وكان صلاح قد توج مؤخرا ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في النهائي.

يذكر أن بطولة الأمم الإفريقية ستجرى في الفترة بين 21 الشهر الجاري و19 يوليو، وستكون أول بطولة لكأس أمم إفريقية تضم 24 فريقا، بدلا من 16.

المصدر: insatgram \ MoSalah

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الجنسية متاحة للأجانب بشروط.. قانون جديد مثير للجدل في مصر