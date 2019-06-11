حقق منتخب أوكرانيا مفاجأة كبيرة بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، على حساب نظيره الإيطالي إثر فوزه عليه بهدف وحيد.

ويدين منتخب أوكرانيا بالفضل في انتصاره للاعبه سيرغي بوليتسا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 65 من عمر المباراة، التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وسيكون منتخب أوكرانيا، في النهائي بانتظار الفائز من مواجهة منتخبي الإكوادور وكوريا الجنوبية، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات