ريال مدريد يتربص بنجم نابولي

كشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات لاعب وسط فريق نابولي ومنتخب إسبانيا، فابيان رويز، ويرغب بالتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، نقلا عن برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، أن إدارة الفريق الملكي جاهزة لتلبية طلبات إدارة النادي الإيطالي، حيث تقدر قيمة رويز بحوالي 50 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان مهتما بضم رويز في الصيف الماضي، قبل انتقاله إلى نابولي من ريال بيتيس، إلا أن اللاعب اختار اللعب تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنابولي.

وشارك اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، في 40 مباراة هذا الموسم مع نابولي في مختلف المسابقات.

وخاض رويز مباراة منتخب إسبانيا أمام السويد (3-0)، مساء أمس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

وحسم ريال مدريد 3 صفقات بشكل رسمي، حتى الآن، ونجح في ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من صفوف بورتو البرتغالي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بالإضافة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

المصدر: وكالات