رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم نجمه الجديد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم موعد تقديم الدولي الصربي لوكا يوفيتش كلاعب جديد في صفوفه.

وقال الريال في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "سيتم تقديم اللاعب لوكا يوفيتش غدا الأربعاء، 12 يونيو، في الساعة 13:00 (حسب التوقيت المحلي الساعة 15 حسب توقيت غرينيتش)، في الشرفة الرئاسية لملعب سانتياغو بيرنابيو".

وتابع البيان: "عقب ذلك، سيخرج يوفيتش للمرة الأولى بقميص ريال مدريد إلى عشب سانتياغو بيرنابيو، ثم سيعقد مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات".

ولم يحدد الريال موعد تقديم لاعبه الجديد الآخر، وهو الأبرز، النجم البلجيكي إيدين هازارد، لكن تقارير إعلامية تتوقع أن يتم ذلك بعد غد الخميس.

وكان نادي ريال مدريد أعلن رسميا قبل أيام، عن التوقيع مع يوفيتش قادما من فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، وهازارد من تشيلسي، لكنه لم يكشف قيمة الصفقة الأخيرة، واكتفى بالإعلان أن الدولي البلجيكي سيدافع عن ألوان الفريق الملكي لخمسة مواسم.

المصدر: realmadrid.com