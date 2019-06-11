شاهد.. راموس يتخلى عن ركلة جزاء

رفض سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا تسديد ركلة جزاء أخرى عندما آتته الفرصة لتسجيل الهدف الثاني في فوز منتخب بلاده ضد السويد 3-0 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وتخلى راموس عن فرصة تسديد هدف جديد يضاف لرصيده مع المنتخب، تاركا الكرة لزميله ألفارو مورتا، الذي تعرضت عائلته لهجوم في منزلهم من قبل مسلحين، قبل يومين، وذلك أثناء فوز إسبانيا على جرز فارو 4-1.

Bruh my brain has just tricked me into thinking Morata turned into a giant and Ramos shrunk wtf pic.twitter.com/g1v6xifNnk — Jack (@Tuckerftbl) June 10, 2019

وسجل المدافع الإسباني الهدف الأول لمنتخب بلاده من علامة الجزاء في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، على أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، وتصدر المنتخب الإسباني المجموعة السادسة من التصفيات برصيد 12 نقطة.

وكرمت إسبانيا قائدها راموس قبيل مواجهة السويد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك بعد أن بات أكثر لاعب في العالم تحقيقا للانتصارات مع منتخب بلاده.

Record-breaker! 🐐



After Spain dismantled Faroe Islands 4-1 in their #Euro2020 qualifier, @SergioRamos became the most successful international footballer of all time, picking up his 122nd win of his career.#Ramos also scored the first goal of the match.#FROESP#OptusSportpic.twitter.com/gkt8ZTuvef — Optus Sport (@OptusSport) June 8, 2019

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وتسلمت والدة قائد "لا روخا"، باكي، وزوجته بيلار روبيو، درعا كتكريم للاعب البالغ 33 عاما على إنجازه الكبير بتحقيق 122 انتصارا مع منتخب بلاده، ليتخطى الحارس السابق إيكر كاسياس.

ويمتلك قائد الفريق الملكي سجلا رائعا مع منتخب إسبانيا منذ ارتداء قميصه في 2005، حيث خاض منذ ذاك التاريخ 164 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

كما توج راموس مع إسبانيا بلقب مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، فضلا عن لقبي أمم أوروبا في 2008 و2012.

المصدر: وكالات