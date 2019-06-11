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شاهد.. راموس يتخلى عن ركلة جزاء

الرياضة

شاهد.. راموس يتخلى عن ركلة جزاء
Reuters SERGIO PEREZ
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رفض سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا تسديد ركلة جزاء أخرى عندما آتته الفرصة لتسجيل الهدف الثاني في فوز منتخب بلاده ضد السويد 3-0 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وتخلى راموس عن فرصة تسديد هدف جديد يضاف لرصيده مع المنتخب، تاركا الكرة لزميله ألفارو مورتا، الذي تعرضت عائلته لهجوم في منزلهم من قبل مسلحين، قبل يومين، وذلك أثناء فوز إسبانيا على جرز فارو 4-1.

وسجل المدافع الإسباني الهدف الأول لمنتخب بلاده من علامة الجزاء في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، على أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، وتصدر المنتخب الإسباني المجموعة السادسة من التصفيات برصيد 12 نقطة.

وكرمت إسبانيا قائدها راموس قبيل مواجهة السويد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك بعد أن بات أكثر لاعب في العالم تحقيقا للانتصارات مع منتخب بلاده.

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وتسلمت والدة قائد "لا روخا"، باكي، وزوجته بيلار روبيو، درعا كتكريم للاعب البالغ 33 عاما على إنجازه الكبير بتحقيق 122 انتصارا مع منتخب بلاده، ليتخطى الحارس السابق إيكر كاسياس.

ويمتلك قائد الفريق الملكي سجلا رائعا مع منتخب إسبانيا منذ ارتداء قميصه في 2005، حيث خاض منذ ذاك التاريخ 164 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

كما توج راموس مع إسبانيا بلقب مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، فضلا عن لقبي أمم أوروبا في 2008 و2012.

المصدر: وكالات

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