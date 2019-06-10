أنجز منتخب إسبانيا مهمته أمام ضيفه السويدي، بفوزه عليه (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

وحملت ثلاثية الماتادور الإسباني توقيع كل من اللاعبين، سيرجيو راموس (د. 64 من ضربة جزاء)، وألفارو موراتا (د. 58 من ضربة جزاء)، وميكيل أويارزابال (د.87)، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

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وحقق منتخب إسبانيا انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة (F)، بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن وصيفه الروماني، الذي تغلب بدوره على مضيفه المالطي برباعية نظيفة.

بينما توقف رصيد السويد عن 7 نقاط أيضا، وتراجع إلى المركز الثالث، على سلم الترتيب.

المصدر: RT