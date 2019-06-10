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شاهد.. رونالدو يفاجئ دي ليخت بطلب خاص

الرياضة

شاهد.. رونالدو يفاجئ دي ليخت بطلب خاص
AFP PATRICIA DE MELO MOREIRA
شاهد.. رونالدو يفاجئ دي ليخت بطلب خاص
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كشف ماتياس دي ليخت مدافع منتخب هولندا ونادي أياكس أمستردام، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب منه الانضمام إليه في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

وقال دي ليخت عقب نهاية مباراة هولندا والبرتغال أمس (0-1) في نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية: "طلب مني رونالدو الانتقال إلى يوفنتوس... بكل صدق، لقد صدمت قليلا... في البداية لم أفهمه".

وتابع صاحب الـ19 عاما: "خلال إجازتي الصيفية، سأفكر في مستقبلي، وأين سأواصل مسيرتي.. يجب علي اختيار النادي الذي سألعب فيه بشكل منتظم".

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ويجذب دي ليخت أنظار أقوى الأندية الأوروبية، بعدما قاد فريقه أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وساهم في تتويجه بلقبي الدوري الهولندي وكأس هولندا، كما ساهم في وصول منتخب "الطواحين" لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويبدو أن رونالدو، معجب بدي ليخت، ويريد انضمامه إلى يوفنتوس هذا الصيف، من أجل مساعدة "السيدة العجوز" للتتويج بلقب دوري الأبطال، وهو اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 1995/1996.

المصدر: matchtv.ru

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