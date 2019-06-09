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البرتغال تهزم هولندا وتحصد أول ألقاب دوري الأمم الأوروبية

الرياضة

البرتغال تهزم هولندا وتحصد أول ألقاب دوري الأمم الأوروبية
Reuters
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قاد غونزالو غيديش منتخب البرتغال إلى التتويج بلقب النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية بتسجيله هدف الفوز الوحيد في شباك هولندا في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

وسجل هدف المباراة الوحيد غونزالو غيديش في (د.60).

وتوج المنتخب البرتغالي باللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016.

المصدر: وكالات

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