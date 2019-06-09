الحسناء المدعية على نيمار بالاغتصاب توجه له تهمة "مشينة جديدة"

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن توجيه نجيلا ترينداد الفتاة التي تتهم البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان باغتصابها، تهمة مشينة أخرى له.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، بعد حصولها على تسجيلات المحادثات بين ترينداد البالغة 27 عاما ومحاميها، بأن ترينداد تتهم نيمار بإدمان المخدرات.

وتقول ترينداد في التسجيلات إنها "لم تتخيل أنها ستعود إلى المنزل على قيد الحياة"، بعد واقعة الاغتصاب المزعومة.

وتضيف: "كنت سأبلغ عنه في باريس لكني كنت خائفة من عواقب ذلك. يا إلهي، إنه مجنون. ضربني واغتصبني، كان مخمورا ومخدرا، وقد قال ذلك في الرسائل".

📍 Desvelan las conversaciones de Najila y su exabogado: "Neymar es un drogadicto, necesita estar preso" https://t.co/27GFFfUj5g — MARCA (@marca) June 9, 2019

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وتابعت بالقول: "إنه عنيف ومدمن مخدرات، ويحتاج إلى القبض عليه أو إرساله لإعادة التأهيل. في حالته الحالية هو يشكل خطرا على المجتمع وتهديدا لنفسه".

ورد محاميها السابق، الذي اقترح عليها فضح نيمار، قائلا: "إذا كانت لديك صور فسيكون القانون لصالحك وسيحميك. عندما تسترخي أرسلي لي المادة".

من جهته، يصر نيمار على أن ما تتهمه به المدعية ليس سوى أكاذيب وافتراءات، وأن كل ما حدث بينهما كان برضى الطرفين.

ورد النجم البرازيلي في شريط بثه عبر "إنستغرام"، أنه ضحية "فخ" نصب له، مشيرا إلى أن الحقيقة "هي عكس (الاتهامات) تماما"، عارضا في الشريط الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق "واتساب"، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع إخفاء اسمها، ما استدعى الشرطة البرازيلية لاستجوابه بتهمة نشر صور فاضحة.

المصدر: ماركا + وكالات