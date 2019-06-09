عائلة موراتا تتعرض لهجوم مسلح في مدريد

بينما كان المهاجم الدولي ألفارو موراتا يحتفل بفوز منتخبه إسبانيا على جرز فارو 4-1 ضمن تصفيات يورو 2020، تعرضت عائلته لهجوم في منزلهم من قبل مسلحين بحسب صحيفة "إي إس" الإسبانية.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن اليس، زوجة موراتا، وولديها التوأم، اليساندرو وليوناردو(11 شهرا) كانوا في منزلهم الواقع في منطقة قريبة من مدريد وقت وقوع الهجوم. وذكرت "إي إس" أن عائلة موراتا وواحدة من العاملين في المنزل مروا بلحظات مروعة وعانوا "صدمة هائلة" دون التطرق إلى تفاصيل.

في الوقت نفسه، أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى عدم وقوع إصابات جراء الهجوم ولفتت إلى أن المهاجمين الملثمين لاذوا بالفرار دون أن يتم التعرف عليهم وقد تمكنوا من الاستيلاء على مقتنيات قيمة بينها مجوهرات وساعات فاخرة بالإضافة إلى أشياء أخرى عاطفية حسبما ذكرت صحيفة "ايه إس".

وكان المنتخب الإسباني قد تغلب على منتخب جزر فارو بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في جزر فارو في شمال المحيط الأطلسي.

المصدر: وكالات