باريس سان جيرمان يعلن عن مدة غياب نيمار

أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي السبت أن نجمه البرازيلي نيمار الذي أصيب في كاحله الأيمن في صفوف منتخب بلاده استعدادا لكأس "كوبا أمريكا"، سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع.

وأصيب نيمار البالغ 27 عاما خلال الفوز 2-0 على قطر وديا يوم الأربعاء الماضي وتأكد غيابه عن مسابقة "كوبا أمريكا" التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو الجاري.

وقال باريس سان جيرمان: "جاء تشخيص الطبيبين (في النادي) أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة".

وأضاف: "من المتوقع عودة مهاجم باريس سان جرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع".

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وتابع عملاق فرنسا: "علاج هذه الإصابة يتطلب عملا وقائيا، من المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع"، أي قبل انطلاق الدوري الفرنسي المقرر في 10 أغسطس المقبل.

وشهد موسم نيمار مشاكل على صعيد الانضباط والسلوك ساهمت في سحب شارة قيادة المنتخب البرازيلي منه، إذ دخل في إشكال مع أحد مشجعي فريق رين بعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا، ما أدى إلى إيقافه ثلاث مباريات محليا.

كما تعرض للإيقاف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية انتقادات حادة وجهها إلى الحكام على خلفية خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في إياب الدور ثمن النهائي (2-صفر ذهابا في إنجلترا)، بعد احتساب ركلة جزاء لفريق "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة من اللقاء في باريس.

المصدر: "أ ف ب"