حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبة طفل بمعانقته خلال وجوده داخل حافلة منتخب بلاده، قبل يوم واحد على مواجهة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ولاحظ رونالد الطفل وهو يحمل لافتة موجهة له، تحمل عبارة "هل يمكنني معانقتك"؟

وسرعان ما لبى "الدون" طلب الطفل، وأوقف الحافلة قبل أن يصعد المشجع الصغير ويلتقط معه صورة تذكارية.

يذكر أن رونالدو سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك سويسرا بنصف النهائي، ليقود منتخب بلاده نحو المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى في مواجهة هولندا في المباراة التي ستقام الأحد على ملعب الدراغاو، معقل نادي بورتو.

المصدر: وكالات