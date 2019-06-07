إسبانيا تقسو على جزر فارو في تصفيات "يورو 2020"

حقق المنتخب الإسباني فوزه الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا، بانتصاره على جزر فارو بنتيجة 4-1، الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة.

سجل أهداف المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس في (د.5)، وخيسوس نافاس في (د.19)، وتيتور جيستسون لاعب جزر فارو بالخطأ في مرمى فريقه، في (د.34)، وخوسيه لويس جايا في (د.71).

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب جزر فارو، كليمينت أولسن في (د.30).

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 9 نقاط على قمة الترتيب، وظل منتخب جزر فارو بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب النرويجي مع نظيره الروماني بنتيجة 2-2.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس، كما رفع المنتخب الروماني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة، فاز المنتخب السويدي على نظيره مالطا 3-0.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد مالطا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

المصدر: وكالات