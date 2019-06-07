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رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
Reuters
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.

ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازارد الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق "البلوز" في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن يتم تقديم هازارد للجماهير ووسائل الإعلام، يوم الخميس المقبل، في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

المصدر: twitter@realmadrid

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