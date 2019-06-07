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طريقة تكريم فريدة لمشجع إسباني

الرياضة

طريقة تكريم فريدة لمشجع إسباني
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كرم نادي فالنسيا الإسباني مشجعا كفيفا بذكرى وفاته الثانية، داوم على حضور مباريات فريقه لأكثر من 40 عاما، بنصب تمثال له مكان مقعده المفضل على مدرجات ملعب "ميستايا" معقل "الخفافيش".

وتكريما له، قررت إدارة فالنسيا ضمن الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس النادي، إزالة المقعد رقم 164 من الصف الـ15 الذي كان يجلس عليه المشجع، ووضع تمثال له مكانه.

وداوم أباريسيو على حضور مباريات فالنسيا من خلال شرائه لبطاقة موسمية تسمح له بحضور جميع مباريات فالنسيا على أرضه، حتى بعد أن فقد نظره بسبب مشاكل في الشبكية في الخمسينات من عمره.

وعلق نجل أباريسيو أن أهم لحظة في حياة والده كانت تتويج فالنسيا بثنائية الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي عام 2004.

كما أكد أن والده كان يحرص على الحضور للملعب ليعيش أجواء المباريات ويقاسم الجماهير الحماس والإثارة، وكان يتمنى حضور احتفالات النادي الذي أسس عام 1919 بمئويته.

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يذكر أن ملعب "ميستايا"، والذي عرف سابقا باسم ملعب "لويس كازانوفا"، هو تاسع أكبر ملاعب إسبانيا، ويقع في مدينة فالنسيا وهو الملعب الخاص بنادي المدينة، الذي يعد أحد أعرق أندية إسبانيا إلى جانب ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو.

المصدر: وكالات

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