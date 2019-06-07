طريقة تكريم فريدة لمشجع إسباني

كرم نادي فالنسيا الإسباني مشجعا كفيفا بذكرى وفاته الثانية، داوم على حضور مباريات فريقه لأكثر من 40 عاما، بنصب تمثال له مكان مقعده المفضل على مدرجات ملعب "ميستايا" معقل "الخفافيش".

وتكريما له، قررت إدارة فالنسيا ضمن الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس النادي، إزالة المقعد رقم 164 من الصف الـ15 الذي كان يجلس عليه المشجع، ووضع تمثال له مكانه.

وداوم أباريسيو على حضور مباريات فالنسيا من خلال شرائه لبطاقة موسمية تسمح له بحضور جميع مباريات فالنسيا على أرضه، حتى بعد أن فقد نظره بسبب مشاكل في الشبكية في الخمسينات من عمره.

What an amazing story of a Valencia fan who was blind since the 1950s and kept his season ticket. The club put a statue of him in his seat to remember him after his passing. pic.twitter.com/EQXXG8tIPG — Homar Hernandez (@OfficialHomar) June 3, 2019

وعلق نجل أباريسيو أن أهم لحظة في حياة والده كانت تتويج فالنسيا بثنائية الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي عام 2004.

كما أكد أن والده كان يحرص على الحضور للملعب ليعيش أجواء المباريات ويقاسم الجماهير الحماس والإثارة، وكان يتمنى حضور احتفالات النادي الذي أسس عام 1919 بمئويته.

🗣 Vicente Navarro Aparicio perdió la vista a sus 50 años pero mantuvo su boleto de temporada porque quería sentir el ambiente en los juegos

Cuando falleció hace 2 años, @valenciacf puso una estatua de él en su asiento

Ahora, estará para siempre en mestalla para verlos jugar pic.twitter.com/Z8MrWOmHPN — Valencia PERÚ FC (@ValenciaPERfans) June 4, 2019

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يذكر أن ملعب "ميستايا"، والذي عرف سابقا باسم ملعب "لويس كازانوفا"، هو تاسع أكبر ملاعب إسبانيا، ويقع في مدينة فالنسيا وهو الملعب الخاص بنادي المدينة، الذي يعد أحد أعرق أندية إسبانيا إلى جانب ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو.

المصدر: وكالات