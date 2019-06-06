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سر تأخر ريال مدريد في الإعلان عن ضم هازارد

الرياضة

سر تأخر ريال مدريد في الإعلان عن ضم هازارد
Reuters EDDIE KEOGH
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن سبب تأخر ريال مدريد في الإعلان عن صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

ووفقا لبرنامج El Chiringuito الإسباني، فإن الصفقة أنجزت بالفعل بين الناديين، ولكن تشيلسي يراجع بنود العقود التي صاغها مع النادي الملكي.

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عقد هازارد مع الريال سيكون لمدة 5 سنوات، أي سينتهي في صيف 2024.

وسبق أن أوضحت تقارير بريطانية أن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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