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صحيفة: هازارد يرتدي قميص "CR7" في ريال مدريد

الرياضة

صحيفة: هازارد يرتدي قميص
AFP OZAN KOSE
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ذكرت تقارير صحفية أن نجم نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي، إيدين هازارد، سيرتدي القميص رقم (7)، بعد أن أصبح على وشك الانتقال الى صفوف نادي ريال مدريد.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن ريال مدريد يستعد لإهداء هازارد الرقم (7) التاريخي في النادي، والذي ارتداه أساطير مثل راؤول غونزاليس، وكريستيانو رونالدو.

بينما قال موقع "Express.co.uk"، إن اللاعب هازارد لن يحصل على رقم (10) الذي كان يحمله في تشيلسي، لأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش يرتدي نفس الرقم في ريال مدريد، لذا وقع خيار النجم البلجيكي على الرقم (7).

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يرتدي القميص رقم (7)، قبل رحيله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في الموسم الماضي.

وحصل المهاجم ماريانو دياز على قميص النجم البرتغالي "CR7"، وذلك بعد عودته من الإعارة من ليون الفرنسي، ولكن من المتوقع رحيل المهاجم الدومينيكاني عن صفوف النادي الملكي هذا الصيف، لفشله في إثبات نفسه.

المصدر: وكالات 

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