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تياغو نجل ميسي يغيظ والده (فيديو)

الرياضة

تياغو نجل ميسي يغيظ والده (فيديو)
Reuters ALBERT GEA
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي في حوار أجرته معه قناة TyC SPORT، أنه في إحدى المرات احتفل ابنه الأوسط ماتيو بأهداف ريال مدريد ليستفز شقيقه الأكبر تياغو ووالده.

وقال: "في بعض الأحيان عندما أشاهد التلفزيون، أرى ماتيو يحتفل بأهداف ريال مدريد، لاستفزاز شقيقه الأكبر تياغ الذي لا يفرح بدوره ويكون مستوعبا لما يحدث، أما ماتيو، فلا... هو يفرح لخسارتي".

وهو الأمر الذي دفع ألفارو أربيلوا لاعب الريال السابق ليعلق على هذا الأمر قائلا في إشارة لابن ميسي ماتيو: "فلنتعاقد معه".

وأضاف ميسي: "عندما فزنا على ليفربول في مباراة الذهاب وخسرنا إيايا، قابلت ماتيو بعد المباراة وقال لي (أنت برشلونة وأنا ليفربول لقد فزنا عليكم)، ليعود ويكرر الأمر ذاته مع فالنسيا بعد خسارة نهائي الكأس".

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ولميسي 3 أولاد من زوجته أنتونيلا وهم تياغو، ماتيو وتشيرو.

يذكر أن ميسي يتحضر للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة "كوبا أمريكا" المقبلة والتي ستقام في منتصف الشهر الحالي في البرازيل.

المصدر: وكالات

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