تياغو نجل ميسي يغيظ والده (فيديو)

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي في حوار أجرته معه قناة TyC SPORT، أنه في إحدى المرات احتفل ابنه الأوسط ماتيو بأهداف ريال مدريد ليستفز شقيقه الأكبر تياغو ووالده.

وقال: "في بعض الأحيان عندما أشاهد التلفزيون، أرى ماتيو يحتفل بأهداف ريال مدريد، لاستفزاز شقيقه الأكبر تياغ الذي لا يفرح بدوره ويكون مستوعبا لما يحدث، أما ماتيو، فلا... هو يفرح لخسارتي".

وهو الأمر الذي دفع ألفارو أربيلوا لاعب الريال السابق ليعلق على هذا الأمر قائلا في إشارة لابن ميسي ماتيو: "فلنتعاقد معه".

🗣️ – Lionel Messi: "My children and I played football at home and Mateo told me he was Liverpool because they beat me in the Champions League. And the same for Valencia." [tyc sports] pic.twitter.com/xhPAyrudlQ — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 5, 2019

وأضاف ميسي: "عندما فزنا على ليفربول في مباراة الذهاب وخسرنا إيايا، قابلت ماتيو بعد المباراة وقال لي (أنت برشلونة وأنا ليفربول لقد فزنا عليكم)، ليعود ويكرر الأمر ذاته مع فالنسيا بعد خسارة نهائي الكأس".

📽[TyC Sports] | At home when, Thiago and Mateo are watching football together, Mateo will celebrate Real Madrid goals to piss off his brother. 😂



pic.twitter.com/p537oHUtpm — BT Media (@BTClips) June 6, 2019

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ولميسي 3 أولاد من زوجته أنتونيلا وهم تياغو، ماتيو وتشيرو.

يذكر أن ميسي يتحضر للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة "كوبا أمريكا" المقبلة والتي ستقام في منتصف الشهر الحالي في البرازيل.

المصدر: وكالات