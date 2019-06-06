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غرامات مالية بحق الحسناء التي أوقفت نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

غرامات مالية بحق الحسناء التي أوقفت نهائي أبطال أوروبا
PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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تم تغريم الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كينزي فولانسكي التي اقتحمت الميدان وهي شبه عارية أثناء نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام السبت الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فولانسكي غرامة قدرها 5 آلاف يورو، لتسببها بتوقيف مباراة نهائي "التشامبيونزليغ" بين فريقي ليفربول وتوتنهام البريطانيين لفترة قصيرة نتيجة اقتحامها الميدان في الشوط الأول من المباراة، وتمكن حراس الملعب من احتجازها وسحبها من داخل الملعب.

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كما فرضت الشرطة الإسبانية عليها غرامة 10 آلاف يورو بتهمة الترويج غير الشرعي لموقع إباحي، إذ ارتدت ثياب سباحة مكتوبا عليها شعار الموقع الذي يعود لصديقها البلوغر فيتالي زدوروفيتسكي المنتمي لأصول روسية والمقيم في الولايات المتحدة، والذي سبق أن اقتحم هو نفسه أيضا الميدان في نهائي دوري بطولة العالم لكرة القدم عام 2014.

وقد لا تشكل هذه الغرامات عبئا على الثنائي بعد الأرباح المتزايدة للموقع والتي قدرت بـ3.5 مليون يورو، إثر الاقتحام.

المصدر: "ماركا" الإسبانية

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