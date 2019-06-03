نشرت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كينسي فولانسكي، التي اقتحمت الميدان وهي شبه عارية أثناء نهائي الأبطال الذي جرى السبت في العاصمة الإسبانية مدريد، فيديو على حسابها في "تويتر".

وأبدت فولانسكي خلال الفيديو انزعاجها من إغلاق حسابها في "إنستغرام" بعد أن قفز عدد متابعيها فجأة وخلال 24 ساعة فقط إلى أكثر من مليوني متابع، حيث كان لديها قبل ذلك 400 ألف فقط، وبعد دخولها أرضية الملعب وإيقافها من جراء ذلك لبعض الوقت مجريات الشوط الأول لنهائي "التشامبيونزليغ" قفز عددهم إلى مليونين ونصف، قبل أن يتم إغلاق الصفحة بشكل مفاجئ.

وتمكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من الوصول إلى هوية فولانسكي، بعد البحث عن الجملة التي كتبتها على ملابس البحر التي كانت ترتديها أثناء اقتحامها الملعب، وهي: Vitaly Zdorovetskiy، وهو اسم صديقها البلوغر فيتالي زدوروفيتسكي المنتمي لأصول روسية ومقيم في الولايات المتحدة، والذي نشر على صفحته في "إنستغرام" فيديو من تصويره يوثق لحظة دخول فولانسكي لأرضية الملعب، كونه كان قد خطط معها مسبقا القيام بهذه الفعالية الدعائية.

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يذكر أن ليفربول توّج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، ليحرز اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

المصدر: تويتر