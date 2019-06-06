باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن النجم الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، مطلوب للانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نافاس أصبح هدف النادي الباريسي بعد رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، والمحادثات بدأت بين الطرفين بالفعل والأمور تسير بشكل جيد.

وبعدما حسم النادي الملكي صفقة التعاقد مع المهاجم الصربي يوفيتش واقترابه من حسم صفقتي ميندي وهازارد بدأ النادي في التفكير في عمليات البيع والبداية بالحارس الكوستاريكي صاحب الـ32 عاما.

Real Madrid: Paris Saint-Germain moving in on Keylor Navas https://t.co/G6XYxGjSnLpic.twitter.com/TZj7l3RyvQ — archysportcom (@archysportcom1) June 5, 2019

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وسيتنافس كيلور في باريس سان جيرمان مع ألفونسو أريولا، الذي تناوب مع بوفون في الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد أبلغ نافاس بأنه ليس ضمن خطط الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق في الموسم المقبل، بحسب ما أفادت بعض التقارير الصحفية.

المصدر:"ماركا"