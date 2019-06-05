رئيس الحكومة التونسية ينتقد قرار "الكاف"

وصف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي بـ"المهزلة".

وانتقد رئيس الحكومة التونسية القرار، لاسيما الملاحظات القارية حول الأمن التونسي.

وكان مستشار رئيس الكاف الجزائري هادي هامل أكد أن "شروط اللعب والأمن لم تكن متوفرة خلال مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال المباراة. بالتالي، ستعاد المباراة على أرض خارج تونس".

اثر مهزلة الكاف :#تحية لقواتنا الامنية مثال يحتذى به

في العالم ومن يشكك في امن تونس يتحمل مسؤوليته #تحية لجمهور الترجي علي انضباطه في المباراة الأخيرة #لن نسلم في حق الترجي وفي حق اي جمعية تونسية#التوانسة يد وحدة — Youssef Chahed (@YoCh_Official) 5 июня 2019 г.

وكتب يوسف الشاهد عبر "تويتر"، "إثر مهزلة الكاف، تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به في العالم ومن يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته"، مضيفا "تحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة".

وأضاف "لن نسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية (ناد تونسي)".

المصدر: أ ف ب