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شاهد هدف رونالدو "الصاروخي" في شباك سويسرا

الرياضة

شاهد هدف رونالدو
Reuters
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أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم لبلاده في شباك سويسرا، اليوم الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأحرز "الدون" الهدف في (د.26) من ركلة حرة مباشرة قوية سددها بينماه استقرت على يسار الحارس.

المصدر: RT

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