 
مباشر

سان جيرمان يحدد سعرا خرافيا لبيع نيمار

الرياضة

سان جيرمان يحدد سعرا خرافيا لبيع نيمار
Reuters Jean-Paul Pelissier
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ly0m

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعرا خرافيا لبيع نجمه البرازيلي نيمار، للأندية الراغبة في شرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن سان جيرمان يريد 400 مليون يورو، مقابل بيع نيمار في الصيف.

وتابع الموقع أن رحيل نيمار عن النادي الباريسي هذا الصيف صعب للغاية، بسبب السعر الخيالي الذي يطلبه النادي مقابل التخلي عنه.

إقرأ المزيد
ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بخصوص ضم نيمار
ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بخصوص ضم نيمار

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222  مليون يورو.

المصدر: le10sport.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذه الشريحة الدماغية قد تحول أفكارك إلى أوامر حاسوبية!