سان جيرمان يحدد سعرا خرافيا لبيع نيمار

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعرا خرافيا لبيع نجمه البرازيلي نيمار، للأندية الراغبة في شرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن سان جيرمان يريد 400 مليون يورو، مقابل بيع نيمار في الصيف.

وتابع الموقع أن رحيل نيمار عن النادي الباريسي هذا الصيف صعب للغاية، بسبب السعر الخيالي الذي يطلبه النادي مقابل التخلي عنه.

Mercato - PSG : À quel prix Al-Khelaïfi doit-il accepter de vendre Neymar ? https://t.co/LltfikM2Iapic.twitter.com/xs5ay5vqbn — le10sport (@le10sport) June 5, 2019

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وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

المصدر: le10sport.com