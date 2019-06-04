رسميا.. ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش

أعلن ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا 13 مرة، تعاقده مع المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش، من آينتراخت فرانكفورت الألماني حتى يونيو 2025.

وكتب ريال في بيان الثلاثاء دون الإعلان عن قيمة الصفقة "يدعم النادي الأبيض صفوفه بمهاجم كان الموسم المنصرم من أبرز مواهب الكرة الأوروبية".

وتابع أن ريال وفرانكفورت "اتفقا على انتقال لوكا يوفيتش بانتظار الفحص الطبي. وسيرتبط اللاعب بالنادي لستة مواسم حتى 30 يونيو 2025". وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال أنفق 60 مليون يورو (67 مليون دولار) لضم اللاعب الدولي.

وكان يوفيتش (21 عاما) الذي بلغ مع فريقه نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" قال في مايو الماضي "بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ، اعتقد أن بطولات أخرى تناسب طريقة لعبي".

وتابع اللاعب الذي حاول برشلونة الإسباني ضمه "بعد المباريات ضد تشيلسي وإنتر، تولد لدي انطباع بأن شعوري سيكون أفضل في البريميرليغ أو (سيري أ). تناسبني أكثر طريقة لعب تلك الأندية".

وسجل يوفيتش 27 هدفا في الموسم الماضي مع فرانكفورت في مختلف المسابقات. وحل ثانيا في ترتيب هدافي يوروبا ليغ (10) بفارق هدف عن الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي المتوج باللقب.

وفي الدوري الألماني، حل اللاعب الناشئ مع النجم الأحمر الصربي ثالثا في ترتيب الهدافين مع 17 هدفا بالتساوي مع كاي هافيرتس (باير ليفركوزن) وماركو وريس (بوروسيا دورتموند).

وكان فرانكفورت أعلن منتصف أبريل الماضي تثبيت تعاقده مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي.

وارتدى يوفيتش قميص آينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستواه.

وقال مدير فرانكفورت الرياضي فريدي بوبيتش إن العرض الذي قدمه ريال لم يكن فريقه قادرا على مقاومته "على الصعيد الرياضي، يشكل لوكا يوفيتش خسارة كبيرة لنا. كان واضحا عدم قدرتنا على رفض عروض من حجم معين".

وأصبح يوفيتش ثالث لاعب يضمه ريال بعد المدافع البرازيلي ايدر ميليتاو (21 عاما) مقابل 50 مليون يورو من بورتو البرتغالي والمهاجم الشاب رودريغو، بانتظار قدوم محتمل للنجم البلجيكي إدين هازار من تشيلسي.

المصدر: أ ف ب