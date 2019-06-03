الروماني تشوبوتاريو مدربا لمنتخب لبنان

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم اليوم الاثنين اتفاقه مع الروماني ليفيو تشوبوتاريو لتولي تدريب منتخبه الأول خلفا للمونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.

والتقى المدرب الجديد البالغ 48 عاما أعضاء الجهازين الفني والإداري، وعين قائد منتخب لبنان السابق ونادي الأنصار جمال طه مدربا مساعدا، وحارس مرمى النجمة السابق وحيد فتال مدربا لحراس المرمى.

Liviu Ciobotariu has been appointed as the new Lebanon head coach, the Lebanese Football Association has announced.



The Lebanese Football Association has appointed Jamal Taha as assistant coach, and Wahid Fattal as goalkeeping coach. pic.twitter.com/eIetMBV1Fy — FALebanon (@FALebanon) June 3, 2019

وأشار الاتحاد في بيان وزعه على وسائل الإعلام أمس، أن تشوبوتاريو وصل إلى لبنان فجر الأحد "في زيارة خاطفة للتباحث في المهمة التي سيتولاها، على أن يعود بعد نحو 10 أيام مع مدرب اللياقة البدنية لوتشيان باوون لتوقيع العقد الرسمي ومباشرتهما مع الجهاز المعاون العمل استعدادا للاستحقاقات المقبلة".

وحمل المدافع السابق ألوان رومانيا في عهد انغل يوردانيسكو والفترة الذهبية مع أمثال جورجي هاجي ودان بتريسكو وأدريان ايلي، ومثل منتخب بلاده في كأس العالم 1998 في فرنسا، وبلغ الدور الثاني قبل الخروج من دور الـ16على يد كرواتيا. كما خاض كأس أوروبا 2000 في هولندا وبلجيكا، وساهم في تأهل منتخب بلاده الى الدور الثاني قبل الخروج أمام إيطاليا.

وخاض 32 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف، وحمل ألوان ناسيونال بوخارست ودينامو بوخارست العريق وستاندار لياج البلجيكي قبل اعتزاله عام 2005.

ولا يملك تشيوبوتاريو تجربة في تدريب المنتخبات، فأشرف على عدة أندية محلية بينها دينامو بوخارست في موسم 2011-2012.

وقاد تارغو إلى وصافة الدوري في موسم 2014-2015، ثم خاض أول تجربة خارج رومانيا مع الفيصلي السعودي في 2016، وفي موسم 2018 درب الطائي السعودي وأقيل بعد ثلاثة اشهر.

وبعد مشاركته الأخيرة في كأس آسيا 2019 وخروجه من الدور الأول مع رادولوفيتش الذي انتقل لتدريب ميانمار، يستعد "رجال الأرز" للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، وسينتظر نتائج قرعة التصفيات التي ستسحب يوم 17 يوليو المقبل في الدوحة، وتنطلق منافساتها في الخامس من سبتمبر.

المصدر: أ ف ب