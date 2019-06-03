بكنباور يتمنى رؤية كلوب في "بايرن"

عبر الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور عن رغبته برؤية مواطنه يورغن كلوب الذي قاد فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ينضم إلى بايرن ميونيخ الذي عانى هذا الموسم "أوروبيا".

وقال "القيصر"، الفائز مع بايرن بأربعة ألقاب في الدوري كلاعب وآخر كمدرب، "لا أرغب أكثر من رؤية كلوب في بايرن في أحد الأيام، سيكون خيارا جيدا".

وأثنت الصحف الألمانية على كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند غريم النادي البافاري، بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب المسابقة القارية العريقة على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر السبت (2-صفر).

وعنونت مجلة "كيكر" اليوم الاثنين واجهتها بـ "كينغ كلوب" (الملك كلوب)، واصفة مدرب ليفربول بأنه "وجه كرة القدم الألمانية".

وأفصح بكنباور (73 عاما) عن مشاعره في حديث خاص لمجلة "بيلد"، معتبرا كلوب "أحد أفضل المدربين في العالم"، موضحا "جلب كلوب أسلوبا جديدا في كرة القدم لألمانيا... ما بدأه في دورتموند، صقله في ليفربول".

في المقابل يسعى ليفربول، المنتشي بتتويجه الأول في دوري الأبطال منذ 2005 والسادس في تاريخه، لتجديد عقد مدربه الذي يمتد حتى عام 2022.

وأردف بكنباور: "أعتقد أن مسيرة في إنجلترا تفرغك من طاقاتك"، مضيفا "مع مسابقتي كأس (الرابطة وكأس إنجلترا) والدوري مع عدد أكبر من الفرق، عدد المباريات أكبر بكثير من الدوري الألماني".

وأقصى النادي الإنجليزي بايرن من ثمن النهائي في طريقه إلى اللقب، بعدما ألحق به إيابا خسارة مذلة في عقر داره 1-3 (وتعادلا سلبيا في أنفيلد).

وبرغم معاناته على الصعيد الأوروبي، حقق بايرن الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الأول بإشراف المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، علما أن آخر لقب في دوري الأبطال للنادي البافاري يعود إلى عام 2013 حين أحرز اللقب بفوزه على مواطنه بوروسيا دورتموند 2-1 الذي كان يشرف عليه حينها كلوب نفسه.