تخلص المدرب الألماني يورغن غلوب من "لعنة الهزائم" في المباريات النهائية، وقاد فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه على توتنهام، أمس السبت.

واحتفل يورغن كلوب مع لاعبي "الريدز" بلقب بطل "التشامبيونز ليغ"، على متن حافلة مكشوفة جابت بهم شوارع ليفربول مع الآلاف من الجماهير.

ونشر نادي ليفربول مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، خلال هذه الاحتفالات، يظهر كلوب وهو يعدد ألقاب ليفربول على أصابع يديه، بطريقة "كوميدية"، ليكتشف بأنها أصبحت ستة ألقاب.

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وحقق يورغن كلوب أول ألقابه كمدرب مع ليفربول، وذلك بعد 3 نهائيات فاشلة، وهي كأس الرابطة والدوري الأوروبي 2016، ودوري الأبطال 2018.

المصدر: "facebook/LiverpoolFC"