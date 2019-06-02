فيدرر يصعد إلى ربع نهائي "رولان غاروس"

تأهل النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر إلى ربع نهائي بطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم على الأرجنتيني ليوناردو ماير.

وتغلب صاحب الـ37 عاما، المتوج بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، على منافسه الأرجنتيني، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها 6-2 و6-3 و6-3.

وسيلعب فيدرر في الدور المقبل، مع الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، المتوج بـ"رولان غاروس" عام 2015، واليوناني ستيفانوس تيتيباس، المصنف ثالثا.

المصدر: ATP