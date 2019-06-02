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أوفا الروسي يتفادى الهبوط رغم خسارته! (فيديو)

الرياضة

أوفا الروسي يتفادى الهبوط رغم خسارته! (فيديو)
Sputnik
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احتفظ فريق أوفا بمقعده في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، رغم خسارته في مدينة تومسك أمام فريقها المحلي توم، في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الأحد، لتفادي الهبوط.

وسجل المهاجم ألكسي غاسيلين هدف أصحاب الأرض الوحيد مبكرا، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، ولكن ذلك لم يكن كافيا للوصول إلى دوري الأضواء.

فقد فاز فريق أوفا على توم بهدفين من دون رد، في مباراة الذهاب، وبالتالي احتفظ بمقعده في الدوري الروسي الممتاز.

المصدر: "sportbox.ru" 

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