البرتغال تودع كأس العالم مبكرا!

أخفق منتخب البرتغال في بلوغ دور الـ 16 لكأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، إثر تعادله أمام نظيره الجنوب إفريقي (1-1)، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دور االمجموعات.

واكتفى منتخب البرتغال بالمركز الثالث في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، ولم يدخل حتى في قائمة أفضل أربعة منتخبات من أصل ستة احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

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واقتنصت كوريا الجنوبية بطاقة التأهل الثانية في هذه المجموعة، بفضل الفوز الذي حققته على متصدر المجموعة، نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 للمونديال:

السنغال، كولومبيا، بولندا، إيطاليا، اليابان، الإكوادور، الأوروغواي، نيوزيلندا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، فرنسا، مالي، بنما، الأرجنتين، وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات