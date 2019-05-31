 
مباشر

السعودية تودع كأس العالم للشباب 2019 (فيديو)

الرياضة

السعودية تودع كأس العالم للشباب 2019 (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxdx

ودع منتخب السعودية بطولة كأس العالم للشباب في بولندا، إثر هزيمته أمام نظيره البنمي (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للمونديال.

وأحرز هدفي بنما كل من اللاعبين، أكسل ماكنزي ودييغو فالانتا، في الدقيقتين (7، 78) على الترتيب.

بينما سجل للسعودية فراس البريكان هدف الأخضر اليتيم، عند الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

ومني منتخب السعودية بثلاث هزائم متتالية، وخرج من البطولة رسميا.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الأردن بملابس الإحرام وعنترة يستقبل القادة.. مواقف وطرائف بالقمم الطارئة في مكة