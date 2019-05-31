ودع منتخب السعودية بطولة كأس العالم للشباب في بولندا، إثر هزيمته أمام نظيره البنمي (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للمونديال.

وأحرز هدفي بنما كل من اللاعبين، أكسل ماكنزي ودييغو فالانتا، في الدقيقتين (7، 78) على الترتيب.

بينما سجل للسعودية فراس البريكان هدف الأخضر اليتيم، عند الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

ومني منتخب السعودية بثلاث هزائم متتالية، وخرج من البطولة رسميا.

المصدر: وكالات