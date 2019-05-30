رسميا.. راموس باق في مدريد

أكد سيرخيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، استمراره مع الفريق الملكي، مفندا كل الشائعات التي تحدثت عن رحيله هذا الصيف.

وقال راموس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أود أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، فأنا مدريديستا وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد".

OFFICIAL: Sergio Ramos has confirmed he will be staying with Real Madrid amidst reports linking him with a move away from the club.



"I don't want the fans to be left in any doubts. I'm a Madridista and I want to retire here." pic.twitter.com/2huxyT3QIu — Squawka News (@SquawkaNews) 30 мая 2019 г.

وأضاف: "حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد".

Ramos in.



Real Madrid's captain is going nowhere. pic.twitter.com/3EoaANCH71 — Goal (@goal) 30 мая 2019 г.

ودحض الدولي الإسباني بذلك، كل التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، والتي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، بعد صدامه مع رئيس النادي الملكي، عقب مباراة أياكس أمستردام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو 2021، ويتقاضى راتبا سنويا قدره 12 مليون يورو.

وكان الدولي الإسباني، تلقى عرضا من فريق صيني، لكن على ما يبدو فقد فضل الفريق الملكي على الإغراءات الصينية.

المصدر: وكالات