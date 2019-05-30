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حارس ليفربول "الكارثي" يرفض حضور نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

حارس ليفربول
Globallookpress
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رفض حارس ليفربول المعار لفريق بيشكتاش التركي، الألماني لوريس كاريوس، دعوة الريدز لحضور مباراته النهائية أمام توتنهام، ضمن دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في مدريد.

ووفقا لصحيفة "Daily Mail" فإن مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قرر تقديم تذاكر المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، السبت المقبل في مدريد، لجميع اللاعبين المعارين للأندية، الراغبين بالحضور، ومن ضمنهم مواطنه كاريوس.

لكن الحارس الألماني رفض الحضور بداعي أن وجوده سيصرف انتباه الجميع، في المدرجات، عن المباراة.

وارتكب لوريس كاريوس أخطاء قاتلة في نهائي نسخة العام الماضي، أدت إلى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد (1-3)، فقد أهدى هدفين للفريق الملكي، على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: وكلات 

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