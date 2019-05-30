نيمار يخيب آمال جماهير ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن البرازيلي ​نيمار​، نجم باريس ​سان جيرمان​ بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، لا يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "Le10sport" الفرنسي، إلى إن نيمار لا يريد الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف مفضلا العودة إلى ​برشلونة​.

وأضاف الموقع، أن نيمار يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بعد موسمين فشل فيهما النادي الباريسي في التتويج بلقب دوري الأبطال.

وكانت الصحافة الإسبانية قد أوضحت أن العملاق الكتالوني قد اقترب من استعادة البرازيلي في الصيف المقبل، بعد مفاوضات مع نظيره الباريسي، حيث قد يدخل أحد لاعبي برشلونة ضمن الصفقة، من الثنائي البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ أو الفرنسي عثمان ديمبلي.

بينما ذهب الإعلام الكتالوني إلى أبعد من ذلك، فقد قال إنه بالرغم من اهتمام ريال مدريد، فإن نيمار ليست لديه نية لارتداء قميص الميرينغي. ومع ذلك، فإن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز قد اتصل بالفعل بالمقربين من البرازيلي، على عكس برشلونة. لكن البرازيلي يدرس خيارا واحدا فقط في حال مغادرة باريس سان جيرمان، وهو العودة إلى برشلونة.

المصدر: وكالات