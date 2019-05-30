برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي فالنسيا

يخطط نادي برشلونة لكرة القدم، للتعاقد مع ثنائي نادي فالنسيا، الدوليان الإسبانيان، صانع الألعاب دانييل باريخو، والمهاجم رودريغو مورينو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع "superdeport" الإسباني، أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، تريد التعاقد مع قائد فالنسيا باريخو، وزميله مورينو، لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح الموقع، أن باريخو البالغ 30 عاما، لفت انتباه مدرب "البارسا" إرنستو فالفيردي، ويريد ضمه.

Que somos CAMPEONES DE COPA... Hay que decirlo más!!!

🦇⚪️⚫️🦇🏆 pic.twitter.com/xNvFRnEDf2 — Dani Parejo (@DaniParejo) 29 мая 2019 г.

وأشار "superdeport" إلى أن فالفيردي، طالب في الموسم الماضي من إدارة "البلوغرانا"، بالتعاقد مع باريخو، وهو ما لم يتحقق حينها لأسباب مجهولة.

أما فيما يخص مورينو، فيملك في عقده مع فالنسيا، بندا يسمح له بالرحيل إلى أي فريق، إذا توصلت إدارة "الخفافيش" لعرض مناسب.

ويبحث نادي برشلونة عن بديل لمهاجمه الحالي، الأوروغوياني لويس سواريز، ويرى في مورينو صاحب الـ28 عاما، واحدا من الخيارات المتاحة.

وكان الثنائي باريخو، ومورينو، من أبرز اللاعبين في مباراة فالنسيا وبرشلونة الأخيرة، في نهائي كأس ملك إسبانيا، التي انتهت بفوز "الخفافيش" بهدفين مقابل هدف واحد، وكان الهدف الثاني من توقيع مورينو بضربة رأسية.

المصدر: sports.ru