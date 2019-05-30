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الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 (فيديو)

الرياضة

الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 (فيديو)
AFP
الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 (فيديو)
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كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن الكرة الرسمية الخاصة بالبطولة القارية.

وتزينت الكرة بثلاثة ألوان، الأسود، والأحمر، والأبيض، وهي ألوان علم جمهورية مصر العربية مستضيفة البطولة.

والكرة من تصميم شركة "إمبرو" الإنجليزية للملابس الرياضية، حيث وضعت شعارها الشهير على الكرة، تحت شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

https://www.facebook.com/ConfederationofAfricanFootball/videos/675412182864189/

وستشهد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وسحبت في أبريل الماضي، قرعة البطولة، وأسفرت عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديمقراطية - أوغندا – زيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو.

المصدر: وكالات

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