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صلاح يسمي نجما يود اللعب بجواره في ليفربول

الرياضة

صلاح يسمي نجما يود اللعب بجواره في ليفربول
Reuters CARL RECINE
صلاح يسمي نجما يود اللعب بجواره في ليفربول
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اعترف النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أنه يود اللعب مجددا في "الريدز" مع دانييل دي روسي، زميله السابق في نادي روما الإيطالي.

ونقلت شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية عن الدولي المصري قوله: "دي روسي أسطورة، أريد أن ألعب معه مرة أخرى، إنه شخص ولاعب رائع أتمنى أن يأتي (إلى ليفربول) لنلعب سويا".

وأضاف الفرعون المصري معلقا على رحيل دي روسي هذا الموسم عن نادي روما بعدما رفض هذا الأخير تجديد عقده: "دي روسي أسطورة إيطالية وصديق شخصي لي، لقد رأيت آخر مباراة له وشاهدت وداعه للجماهير، لقد كنت سعيدا، إنه أحد أفضل اللاعبين الذين زاملتهم في مسيرتي".

وسبق لصلاح أن لعب مع دي روسي في نادي روما بين العامين 2015 و2017، قبل أن ينتقل النجم المصري إلى نادي ليفربول.

المصدر: وكالات

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